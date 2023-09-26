«الجويفي» يتعهد بدعم نادي دارنس المتضرّر من الفيضانات

بحث وزير الرياضة “عبد الشفيع الجويفي” اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة التسييرية بنادي دارنس “سهيل بوشيحة” الظروف الحالية للنادي عقب الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت مدينة درنة.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا”: ناقش الجويفي مع رئيس اللجنة التسييرية إمكانية العدول عن فكرة تجميد نشاط النادي مقابل تكفل الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة أمامه ونقل نشاطه مؤقتا إلى مدينة البيضاء وتوفير ملاعب للتدريبات ومقر إداري مناسب.

كما أكد “الجويفي” على قيام الوزارة بالعمل على تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة درنة لبناء مقرّ جديد حديث ومتكامل للنادي في أسرع وقت ممكن.

وشدّد “الجويفي”: على أن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس وجميع الأندية، وستُسخّر جميع إمكاناتها لدعم ومساندة أنديتنا المتضررة حتى تستعيد نشاطها من جديد.