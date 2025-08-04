الجويفي يطلع على خطة عمل مكتب التطوير المؤسسي للعام الجاري

عقد وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الاثنين لقاءً مع مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة، السيد مختار زايد، استعرض خلاله خطة عمل المكتب للعام 2025، في إطار متابعة سير العمل وتنفيذ الخطط بمكونات قطاع الحكم المحلي.

وشملت المناقشات تفاصيل المهام والأنشطة المدرجة في الخطة، وتقييم التقدم المحرز، خصوصًا في الأنشطة المرتبطة بوكلاء دواوين البلديات، إلى جانب استعراض الأنشطة المستقبلية ومتطلبات التنفيذ الشاملة للخطة.

وأكد الوزير خلال اللقاء دعمه الكامل لإنجاز الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد، بهدف تعزيز دور الوحدات التنظيمية في البلديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها.