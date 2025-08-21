«الجويفي» يلتقي أعضاء بلدي القلعة ويعلن مشروع متنزه ترفيهي جديد

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي لبلدية القلعة، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، مهند يونس، في لقاء تناول متابعة سير العمل البلدي ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المجلس.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على احتياجات البلدية والمشاريع التنموية الجارية، وناقش المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير العمل البلدي وتحسين جودة الخدمات العامة، مؤكداً على أهمية المشاريع التنموية والخدمية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، طالب أعضاء المجلس البلدي بضرورة تهيئة وتجهيز مكان مخصص للترويح والنزهة في بلدية القلعة، وهو ما قابله الوزير بالموافقة على تنفيذ مشروع “متنزه ترفيهي جديد”بالبلدية، ضمن المشاريع المركزية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الخدمات المجتمعية وتحسين نوعية حياة السكان.

وفي ختام الاجتماع، كرم المجلس البلدي الوزير بإهدائه “درعاً تذكارياً” تقديراً لجهوده المبذولة في دعم التنمية المحلية وتطوير منظومة الإدارة المحلية، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الوزارة والمجالس البلدية لتعزيز المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف البلديات.