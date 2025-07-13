الجويفي يلتقي السفير البريطاني.. تعاون مشترك في الحكم المحلي

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإدارة المحلية.

وتناول اللقاء مناقشة مشاريع التعاون المشترك في مجالات التنمية المحلية، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات الليبية البريطانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجال الإدارة المحلية والحوكمة الرشيدة.

من جانبه، جدد السفير البريطاني دعم المملكة المتحدة لجهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد الشراكة مع الحكومة الليبية، ودعم برامج التنمية وبناء القدرات في القطاعات الحيوية.