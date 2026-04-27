الجويفي يناقش «تحسين الخدمات» في بلدية يفرن

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا اليوم الاثنين 27 أبريل 2026م، بمكتبه في ديوان الوزارة في طرابلس، مع عميد بلدية يفرن وعضو المجلس البلدي، لمناقشة الأولويات التنموية والخدمية للبلدية وسبل تحسين الخدمات العامة.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الاجتماع الاحتياجات الأساسية لبلدية يفرن في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل البلدية، ومناقشة المشاريع المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه البنية الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة وصيانة المرافق العامة، مع بحث الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكاليات ودعم استمرارية الخدمات.

وأكد وزير الحكم المحلي التزام الوزارة بتمكين المجالس البلدية المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لضمان تنفيذ خطط التنمية المكانية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ مشاريع عام 2026.

من جانبه، أشاد عميد بلدية يفرن بدعم الوزارة للبلديات، مؤكدًا أن المجلس البلدي يعمل على تنفيذ خطته التنموية بما يلبي احتياجات السكان ويعزز استقرار الخدمات العامة.

وفي سياق متصل، بحث مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي مع عميد بلدية تاجوراء عددًا من الملفات المتعلقة بالأداء الإداري وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية، بحضور مسؤولين من البلدية.

وتناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات بين مكونات الإدارة المحلية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم بلدية تاجوراء في تطوير إداراتها وتحسين أدوات التنفيذ المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت بلدية قصر بن غشير انطلاق دورة تدريبية في إدارة المشاريع، ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الكوادر المحلية، بالتعاون مع منتدى عضوات المجالس البلدية ومنظمة CARE.

واستهدفت الدورة 19 موظفًا وموظفة من الكادر الإداري، وتهدف إلى تمكين المشاركين من أدوات إدارة المشاريع التنموية، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي ودعم دورها في مواقع صنع القرار.