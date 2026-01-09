الجويفي يناقش مع السفير البريطاني توسيع الشراكة في التنمية المحلية

بحث وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز توسيع آفاق التعاون في مجال الإدارة المحلية، خلال لقاء عُقد الأربعاء 8 يناير 2026، وتناول سبل تطوير العمل المشترك في مجالات الإدارة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يسهم في دعم البلديات، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وناقش الجانبان عددًا من البرامج والمشاريع المشتركة، إلى جانب آليات دعم الاستقرار وتعزيز مسار التنمية المحلية، واتفقا على عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لوضع الترتيبات التنفيذية والبدء عمليًا في تنفيذ برامج العمل المشترك وفق رؤية واضحة وأولويات محددة.

وأكد وزير الحكم المحلي أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع المملكة المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، فيما أعرب السفير البريطاني عن التزام بلاده بمواصلة دعم ليبيا، والاستعداد للعمل بشكل وثيق مع وزارة الحكم المحلي لدعم مسار الإصلاح المؤسسي، وتعزيز قدرات الإدارة المحلية، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود حكومية لتعزيز قدرات الإدارة المحلية في ليبيا، في ظل توجه متزايد نحو دعم اللامركزية وتمكين البلديات للقيام بدور أكبر في تقديم الخدمات وتحسين البنى التحتية المحلية. وتولي الشراكات الدولية، ومن بينها الشراكة مع المملكة المتحدة، أهمية لدعم الاستقرار المؤسسي، وتحسين الأداء الإداري والتنموي على المستوى المحلي، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.