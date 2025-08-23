الجويفي يهنئ الفائزين بانتخابات المجالس البلدية ويثمن جهود المفوضية

أعرب وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اليوم السبت، عن تهانيه الحارة للفائزين في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025، والتي شملت 26 مجلساً بلدياً، عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن النتائج الأولية للعملية التي جرت يوم 16 أغسطس الجاري.

وأشاد الوزير بالظروف التي جرت فيها عملية الاقتراع، مثمناً جهود المفوضية في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ونزاهة واقتدار.

وأكد الجويفي أن الوزارة أعدت ضمن خطتها لهذا العام برنامجاً تدريبياً متكاملاً يهدف إلى بناء وتنمية قدرات عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجدد، ليشمل مختلف مجالات العمل الإداري والقانوني والمالي والفني والتقني.

من جانبها، أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أن عدد الناخبين المسجلين في البلديات الـ26 بلغ 228,061 ناخباً، فيما شارك في التصويت 165,159 مقترعاً، محققة نسبة مشاركة بلغت 72.41%.