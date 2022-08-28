«الجويلي»: لم نتأكد من استخدام الطيران المسير في اشتباكات طرابلس

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي إنّه لم يتم التأكد بعد من صحة الأنباء التي تتحدث عن استخدام طيران مسير في اشتباكات طرابلس.

وذكر الجويلي في تصريح تلفزيوني أنّه لا يتحمل مسؤولية ضحايا اشتباكات طرابلس، قائلا: «تعرضت بعض الوحدات التابعة لنا للهجوم وقمنا نحن بالرد».

وتابع جويلي في تصريحه أنّه يعتقد أنّه لن يتهور أحد باستخدام الطيران المسير لأنّ ذلك سيغير قواعد الاشتباك بشكل جذري إذا حدث، وفقا لتعبيره.

وأضاف آمر المنطقة العسكرية الغربية أنّ إدخال الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس ليست جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لقوله.

وكانت غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أعلنت استهداف 4 اليات عسكرية تابعة لقوات اللواء أسامة جويلي بالطيران المسير عند مفترق بوابة الجبس.