الجو متقلب وماطر.. وتحذيرات من منخفض صحراوي

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال، مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة القصوى على معظم مناطق البلاد تتراوح ما بين (16- 22)مْ”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “يكون الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي الممتدة من رأس اجدير إلى الزاوية وبعض مناطق الدواخل”.

وأوضح المركز، أنه “من الممكن تأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي صحراوي من يوم الجمعة مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً تصل إلى (40)كيلومتر/ ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، واحتمال سقوط امطار متفرقة”.