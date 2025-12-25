الجيش الأردني يحبط شبكات تهريب «أسلحة ومخدرات» على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني، عن تحييد شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا، في عملية دقيقة استهدفت مصانع ومعامل تستخدمها الجماعات المتورطة في التهريب كنقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية، وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شركاء إقليميين.

وقال الجيش الأردني في بيان رسمي إن القوات المسلحة أحبطت محاولات التهريب وحيدت تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية، مؤكداً جهوزية القوات للتصدي لأي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين، وفي الوقت والمكان المناسبين.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها الأردن لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا، بعد إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في يوليو الماضي عبر المنطقة العسكرية الشرقية، وتوقيف 200 ألف حبة مخدرة في مايو الماضي عبر معبر “جابر” الحدودي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك الأردنية.

كما نفذ سلاح الجو الأردني، في يناير الماضي، غارات على مواقع تجار المخدرات في بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، في إطار الجهود المستمرة لوقف تدفق المواد المخدرة والأسلحة إلى المملكة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سابقًا أن الأردن وسوريا اتفقتا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، بالتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة، لتعزيز التعاون في مكافحة التهريب وتأمين السلامة العامة.

هذا وتواجه الحدود الأردنية مع سوريا تهديدات متكررة من شبكات التهريب المنظمة للأسلحة والمخدرات، ما دفع الأردن إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق مع شركاء إقليميين لمنع تدفق المواد غير القانونية. وتأتي هذه العمليات في إطار جهود مستمرة لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار في المملكة، ومنع وصول المخاطر إلى المدنيين والمناطق الحدودية الحساسة.

الأردن.. عائلة منفذ عملية الكرامة تعلن استلام جثمانه

أعلنت عائلة الأردني عبد المطلب القيسي، اليوم الخميس، عن وصول جثمانه بعد وفاته خلال العملية المعروفة باسم “عملية الكرامة” التي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين في شهر سبتمبر الماضي.

ونشر ابنه يوسف عبد المطلب القيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: “يا رب لك الحمد تم وصول جثمان والدي الشهيد، وسيتم الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء عند الفجر”.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الأردنية أن عبد المطلب القيسي، المولود عام 1968، كان يعمل مدنيًا كسائق لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ نحو ثلاثة أشهر، وهو نفسه المتهم بتنفيذ العملية على المعبر الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية كان يستقل شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن، وأطلق النار قبل أن تتدخل قوات الأمن الإسرائيلية وتحيّده في المكان، مؤكداً أن العملية أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين.