الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سوريا

أعلن الجيش الأردني، أن “قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة”.



ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، “تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية”.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية- “بترا”، كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن “عناصر الجيش الأردني، أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود بين سوريا والأردن”.

ونقلت وكالة “عمون” عن المصدر، أن “قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأوضح المصدر أن “محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية”.

وتابع المصدر: “تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة”.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن “الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات “بعض الأطراف في الإقليم”، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق مسيرات تمر عبر بلادها”.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها “تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات”، مؤكدة أن “القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه”.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن”، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف و”لن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية”.