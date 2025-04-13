الجيش الأمريكي يشنّ غارات عنيفة على اليمن.. «أنصار الله» تتوّعد بمواجهة أي تحرك برّي

شن الجيش الأمريكي غارات جوية عنيفة على اليمن، مستهدفا مواقع متعددة، منها المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، ومنطقة السهلين ومدينة الحديدة”.

في السياق، توعدت جماعة “أنصار الله” اليمنية، “بمقابلة أي تحرك بري معادٍ لها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن بـ”جحيم”.

واعتبرت أن “الغارات الجوية التي تنفذها واشنطن ضدها، للأسبوع الخامس تواليًا، لن توقف هجمات الجماعة، التي تقول إنها مساندة لقطاع غزة، عبر استهداف إسرائيل ومنع السفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر”.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، في منشور له عبر منصة “إكس”: “خيارات العدو في اليمن فاشلة، فلا القصف والعدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لغزة”، في إشارة إلى هجمات الجماعة ضد إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر”.

وأضاف: “ولا أي تحرك عسكري بري يحقق النجاح، بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين”، معتبرًا أن “تجريب المجرب (يقصد عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الجماعة) فشل، والنتيجة الحتمية هي النصر”.

وختم القيادي في “أنصار الله”، بالقول: “على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها، استمرار لتآكل الردع واستنزاف تخسر معهما أي معركة قادمة”.

وكانت كشفت “أنصار الله”، عن “ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا، قالت إن “جلهم أطفال ونساء”.

وكان زعيم “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة”.