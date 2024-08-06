الجيش الأمريكي يعلن إكمال انسحابه من النيجر

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 6 أغسطس 2024 - 16:05 | آخر تحديث: 6 أغسطس 2024 - 16:06 نُشر: الثلاثاء، 6 أغسطس 2024 - 16:05
دولي
أرشيفية
FILE - A U.S. and Niger flag are raised side by side at the base camp for air forces and other personnel supporting the construction of Niger Air Base 201 in Agadez, Niger, April 16, 2018. The United States is attempting to create a new military agreement with Niger that would allow it to remain in the country, weeks after the junta said its presence was no longer justified, two Western officials told The Associated Press Friday April 19, 2024. (AP Photo/Carley Petesch, File)

أعلن الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة أنجزت انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر، بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في مارس الماضي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، في بيان إن، انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل.

وأشار البيان إلى استمرار التنسيق بين القوات المسلحة للولايات المتحدة والنيجر على مدى الأسابيع المقبلة لضمان اكتمال الانسحاب الكامل كما هو مخطط له..

ويعد انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر مطلبا للنظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وفي مطلع يوليو، كان الجنود الأميركيون في قاعدة نيامي غادروا البلاد جميعا، وبقي نحو 200 عنصر في قاعدة المسيرات المهمة في أغاديز شمالا.

آخر تحديث: 6 أغسطس 2024 - 16:06
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