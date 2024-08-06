الجيش الأمريكي يعلن إكمال انسحابه من النيجر

أعلن الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة أنجزت انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر، بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في مارس الماضي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، في بيان إن، انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل.

وأشار البيان إلى استمرار التنسيق بين القوات المسلحة للولايات المتحدة والنيجر على مدى الأسابيع المقبلة لضمان اكتمال الانسحاب الكامل كما هو مخطط له..

ويعد انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر مطلبا للنظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وفي مطلع يوليو، كان الجنود الأميركيون في قاعدة نيامي غادروا البلاد جميعا، وبقي نحو 200 عنصر في قاعدة المسيرات المهمة في أغاديز شمالا.