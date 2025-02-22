الجيش الأمريكي يعلن قتل قيادي بتنظيم «داعش» في سوريا

أعلنت القيادة المركزية التابعة الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنها “قتلت أحد قادة تنظيم القاعدة بغارة جوية شمال غربي سوريا“.

وقالت القيادة المركزية عبر صفحتها على “إكس”، “في 21 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين، التابعة لتنظيم القاعدة”.

وأضافت أن “هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها”.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: “سنلاحق بلا هوادة التهديدات الإرهابية وندمرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا”.