الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» في عملية بالعراق الشهر الماضي

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم”، الجمعة، أن أربعة من قادة “داعش” قُتلوا في عملية عسكرية أميركية عراقية مشتركة في غرب العراق، الشهر الماضي، بينهم رئيس عمليات التنظيم في البلاد.

وقالت “سنتكوم”، في بيان نشرته على منصة إكس، “إن العملية التي جرت في 29 أغسطس، استهدفت قادة «داعش» وهدفت إلى تعطيل وتقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين”.

𝗖𝗘𝗡𝗧𝗖𝗢𝗠 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝘀 𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗿𝗮𝗶𝗱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗜𝗿𝗮𝗾𝗶 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗜𝗿𝗮𝗾



U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in… pic.twitter.com/0XMXjKODne — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 13, 2024

وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصراً من التنظيم، كما جُرح 5 جنود أميركيين، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين نتيجة تعثرهما وسقوطهما.

وعرّف بيان “سنتكوم” القادة الأربعة الذين قتلوا على أنهم “أحمد العيثاوي، قائد عمليات تنظيم «داعش» في العراق، وأبو همام الذي أشرف على العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي الذي أدار تطوير وتصنيع الأسلحة، وشاكر العيساوي الذي قاد العمليات العسكرية للتنظيم في غرب العراق”.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي تأكيده الالتزام “بإنزال الهزيمة بالتنظيم الذي يواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي”.

وتأتي العملية في ظل محادثات مستمرة بين بغداد وواشنطن بشأن وجود قوات التحالف في العراق.

ورغم أن العراق حدد هدفاً يتمثل في الانسحاب الكامل لقوات التحالف، فإنه لم يتم الإعلان عن أي جدول زمني بشأن هذا الانسحاب.

ويتمركز نحو ألفي و500 جندي أميركي في العراق و900 في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

وسبق أن أعلنت «سنتكوم» عن مقتل أحد أعضاء التنظيم، الأربعاء، في غارة على شرق سوريا. وذكرت تقارير أن العضو كان بصدد زرع عبوة ناسفة محلية الصنع قبل أن يتم استهدافه.

وتعرضت قوات التحالف لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في العراق وسوريا على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة منذ أوائل أكتوبر.

ونفذت القوات الأميركية ضربات انتقامية متعددة ضد الفصائل التي استهدفت قواعدها في كلا البلدين.