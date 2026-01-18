الجيش الأمريكي يقضي على قيادي بارز في «القاعدة»

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عن تنفيذ ضربة عسكرية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن القضاء على زعيم إرهابي بارز مرتبط بتنظيم “القاعدة”، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأوضح بيان رسمي نشر على منصة “إكس” أن الضربة استهدفت الزعيم الإرهابي يوم 16 يناير الجاري، وكان على اتصال مباشر بعناصر من تنظيم “داعش”، وهو المسؤول عن التخطيط لكمين أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني بتاريخ 13 ديسمبر 2025 في سوريا.

وأكد البيان أن العملية نجحت في تحييد القيادي المستهدف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة التهديدات الإرهابية المباشرة التي تواجه القوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة، وتأتي رداً على الهجوم الذي أودى بحياة الرقيب إدغار برايان توريس-توفار 25 عامًا والرقيب ويليام ناثانيال هوارد 29 عامًا، إضافة إلى المترجم المدني الأمريكي إياد منصور ساكات من ولاية ميشيغان، بينما أصيب ثلاثة آخرون.

وتأتي هذه العملية بعد عدة هجمات نفذها تنظيم “داعش” ضد القوات الأمريكية وقوات الأمن المحلية في سوريا، مما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية في شمال غرب البلاد وتعقيد المشهد الأمني على الأرض، خاصة في مناطق مثل إدلب وتدمر حيث يواصل التنظيمان “داعش” و”القاعدة” تحركاتهما بشكل متقطع.