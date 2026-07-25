ترامب يهدد إيران بـ«عقاب عسكري كبير».. هل تنزلق المنطقة إلى مواجهة أوسع؟

تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مع دخول الصراع مرحلة أكثر تعقيداً بعد تبادل الضربات العسكرية والتهديدات المتبادلة، في وقت لا تزال فيه قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة لمحاولة الوصول إلى تسوية تنهي الحرب.

ونقلت وسائل إعلام دولية أن صواريخ أمريكية استهدفت مواقع مختلفة في أنحاء إيران يوم الجمعة، فيما ردت القوات المسلحة الإيرانية بإطلاق النار على قواعد أمريكية في دول عربية مجاورة، محذرة السكان من احتمال استهداف مبانٍ غير عسكرية تستخدم من قبل القوات الأمريكية.

وجاء التصعيد بعد انهيار هدنة مؤقتة كان يفترض أن تنهي الحرب قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى عودة المواجهات العسكرية واتساع نطاق الأهداف المحتملة بين الطرفين.

ترامب يتوعد إيران والحوثيين بعقاب عسكري

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران وجماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن، متوعداً بفرض “عقاب عسكري كبير”، لكنه أبقى في الوقت نفسه الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تتعامل مع هذه الاتصالات “بجدية أكبر من أي وقت مضى”، لكنه أكد أن ذلك لا يعني الوصول إلى اتفاق حتى الآن.

وأضاف ترامب أن أمام واشنطن خيارين للتعامل مع الأزمة، الأول يتمثل في مواصلة العمليات العسكرية الحالية وزيادة وتيرة الضربات، والثاني هو التوصل إلى تسوية سلمية وصفها بأنها “استراتيجية أكثر ذكاء”.

وشدد الرئيس الأمريكي على استعداد بلاده للتحرك، قائلاً إن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك”، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة ضد إيران.

توسيع قائمة الأهداف الأمريكية

وخلال الأيام الماضية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق الأهداف العسكرية داخل إيران، لتشمل منشآت الطاقة والجسور، إضافة إلى بحث إمكانية إرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، التي تمثل مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني.

كما طرح ترامب إمكانية استهداف منشأة عميقة تحت الأرض مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني تعرف باسم “بيكاكس ماونتن”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية، حيث أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات جوية على إيران مساء الخميس وفجر الجمعة لليلة الثالثة عشرة على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 59 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 666 آخرون منذ استئناف الاشتباكات مع القوات الأمريكية نهاية يونيو.

مضيق هرمز والبحر الأحمر يدخلان دائرة التصعيد

وتتركز المخاوف الدولية بشكل خاص حول مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية، حيث أثار التصعيد العسكري اضطرابات في حركة الناقلات ومخاوف من تأثيرات اقتصادية واسعة تشمل التضخم والنمو وأسواق النفط.

وفي البحر الأحمر، أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن فرض حصار بحري على السعودية، فيما أعلنت الرياض تحويل مسار كميات من النفط عبر خطوط أنابيب إلى البحر الأحمر لتقليل تداعيات القيود المفروضة على الملاحة.

وبعد إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات جديدة تنفذها الجماعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن سفينة سعودية تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها نتيجة هجوم وقع في البحر الأحمر يوم الجمعة.

الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة في خليج عمان

وفي تطور عسكري آخر، أعلن الجيش الأمريكي إطلاق النار على سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، لوكالة أسوشيتد برس، إن القوات الأمريكية عطلت الناقلة “إم تي لافين” في خليج عمان يوم الجمعة.

وأوضح هوكينز أن طاقم السفينة تلقى تحذيرات مسبقة لكنه لم يمتثل للأوامر، ما دفع القوات الأمريكية إلى إطلاق النار على غرفة محركاتها.

تحركات باكستانية بمبادرة صينية

وفي المسار السياسي، تعمل باكستان على استكشاف إمكانية استئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب، ضمن جهود بدأت بمبادرة صينية.

وجاءت هذه التحركات خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام آباد، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمنع توسع الأزمة وتحولها إلى مواجهة إقليمية أوسع.