الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، مخطط هجمات رفيع المستوى وعضو في جماعة أنصار الإسلام، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة “إكس” أن العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديداً مباشراً على الأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله: “تبقى القوات الأميركية في الشرق الأوسط على استعداد دائم لتعطيل وهزيمة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات”.

وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ستواصل الدفاع عن الوطن وحماية المقاتلين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.