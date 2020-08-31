الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته في كوريا الجنوبية

علقت قيادة الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بعض التدريبات، بعد مقتل 4 مدنيين كوريين جنوبيين في تصادم سيارتهم مع مركبة مدرعة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا في بيان «احتراما للقتلى وأسرهم سيعلق الجيش الثامن مؤقتا تدريباته في المنطقة».

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن إدارة الإطفاء في بيان إلى أن سيارة اصطدمت بالمركبة العسكرية المدرعة في الساعة 9:30 من مساء الأثنين في طريق عام يبعد 5 كيلومترات من منطقة تدريب بالذخيرة الحية تستخدمها قوات الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في بوتشيون الواقعة بين سيئول والحدود مع كوريا الشمالية.

وقالت إن ركاب السيارة الأربعة الكوريين لقوا حتفهم وأصيب جندي أمريكي واحد من ركاب المركبة العسكرية بجروح طفيفة ونقل للمستشفى للعلاج.

وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ بوجود عسكري منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

والدولتان الحليفتان على خلاف الآن بشأن من يتعين عليه دفع تكاليف إبقاء القوات في البلاد، وتضغط كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة لمنحها حق السيطرة على جميع القوات المنتشرة في البلاد في حال نشوب حرب.