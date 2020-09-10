الجيش الأمريكي يُعلن رسمياً تخفيض قواته في العراق

أعلن الجيش الأمريكي، أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى 3 آلاف، مما يُضفي طابعاً رسمياً على خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونقلت الوكالة عن الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله، أثناء زيارة للعراق: “نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق”.

يأتي ذلك في حين، صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.

هذا وقال مسؤولون بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش”، إن القوات العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم الإرهابي.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في العراق بنحو الثلث.

وللولايات المتحدة حالياً حوالي 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم “داعش”.