الجيش الأمريكي يُرسل تعزيزات عسكرية لقاعدته بالحسكة السورية

أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية مكونة من 40 آلية إلى قاعدة له في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلو حزب العمال الكردستاني في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الثلاثاء، فقد دخل رتل القوات الأمريكية إلى الحسكة من معبر الوليد الحدودي بين العراق وسوريا الليلة الماضية.

ووصل الرتل المكون من 40 آلية -بينها مدرعات من نوع برادلي تقل جنودا أميركيين- إلى القاعدة العسكرية في قرية قسرك بالحسكة.

وضمت القافلة أيضا صهاريج وقود وآليات عسكرية محملة بالإمدادات الطبية والذخائر.

يذكر أن الجيش الأميركي أرسل في 24 أبريل/نيسان الماضي تعزيزات عسكرية مكونة من 40 آلية إلى قواعده في محافظة الحسكة.

ومع انطلاق عملية “نبع السلام” التركية شمال سوريا في أكتوبر 2019 أعطت الولايات المتحدة الأولوية للانتشار حول حقول النفط بعد إخلاء قواعدها في منطقة العملية التي تضم منطقتي تل أبيض ورأس العين بمحافظتي الرقة والحسكة.

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي بسوريا في عدد من القواعد العسكرية في إطار ما تقول واشنطن إنها حملة لمحاربة تنظيمات مسلحة، في مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوجد القوات الأميركية التي تواصل دعمها لقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني في العديد من القواعد والنقاط العسكرية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور.