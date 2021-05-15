الجيش الإسرائيلي: أمامنا ليلة صاخبة في غزة

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بـ”ليلة صاخبة”، مؤكداً أنه “لا يزال بعيدا” عن وقف هجماته على القطاع.

يأتي ذلك في حين، أفادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها لن تتردد “بفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي الشعب الفلسطيني ومقدساته من أي عدوان”، مشيرة إلى أن “المقاومة أبدعت في مقارعة العدو الجبان وأربكت حساباته”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم السبت: “نحن الآن في المنتصف، ما زلنا نواصل عملياتنا وأمامنا ليلة جديدة صاخبة جدا”.

وأضاف زيلبرمان: “تشمل خططنا الهجومية مواصلة تصيد نشطاء وأهداف تحت الأرض والمباني التي يختبئ فيها أشخاص من حماس والجهاد الإسلامي”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو الجاري، تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم الاثنين، حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، في حين شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”، السبت، أنها جهزت نفسها لقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.