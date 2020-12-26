الجيش الإسرائيلي: إيران قد تهاجمنا من العراق أو اليمن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان إن الغواصات الإسرائيلية تُبحر في كل مكان قريب وبعيد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن زيلبرلمان قوله، في حوار مع موقع “إيلاف” إن السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران، مؤكدا أن قواته تراقب كل التحركات الإيرانية، وأن غواصاته تبحر إلى “أماكن مختلفة بعيدة وقريبة”.

وأوضح أن “إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن”، مشيرا إلى ما قال إنها معلومات لديهم عن أن “إيران تطور طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل”.

وعن عبور غواصات إسرائيلية إلى البحر الأحمر أو الخليج عن طريق قناة السويس قال زيلبرمان إنه لا يؤكد هذا الأمر، إلا أنه لا ينفي أن يكون سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في كل مكان، لافتا إلى أن “الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة”.

وأوضح أن قائد الأركان الإسرائيلي أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن، وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية، كان يقصد أن الدائرة الأولى هي لبنان وسوريا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “إيران كانت قد هاجمت منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر 2019 من اليمن والعراق والأراضي الإيرانية مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، قائلا إن “هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال”.

وأكد زيلبرمان أن الأمر قد يعاد فعله انطلاقا من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عينها على العراق واليمن مؤخرا.

ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعلم بِنيّة أو خطة إيرانية لضرب إسرائيل بشكل محدد، وقال إن ذكرى السنة الأولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على يد الأميركيين مناسبة مهمة، وقد تعمد إيران إلى القيام بعمل عسكري انتقامي ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة علمًا أن إيران ترى إسرائيل والولايات المتحدة بذات العين ولا تفرق بينهما.