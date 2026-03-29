الجيش الإسرائيلي: سندمّر الصناعة العسكرية لإيران «خلال أيام»

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على أكثر من 11 ألف هدف عسكري في إيران خلال العملية الجارية، حسب ما نشرته القيادة على موقع “إكس”.

وأوضحت سنتكوم أن الضربات شملت أكثر من 150 سفينة تعرضت لأضرار أو دُمّرت بشكل كامل، إلى جانب تنفيذ القوات الجوية الأمريكية أكثر من 11 ألف طلعة جوية قتالية منذ بدء العمليات.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قدرات إنتاج الأسلحة الإيرانية ستتعرض لدمار واسع خلال أيام قليلة، في إطار العمليات العسكرية المكثفة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين للصحفيين مساء السبت، إن الهدف خلال الأيام المقبلة هو استكمال الهجمات على جميع المكونات الرئيسية للصناعة العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا يعني تدمير معظم قدرات الإنتاج العسكري، مع الإشارة إلى أن إعادة بنائها ستستغرق وقتًا طويلًا بالنسبة للنظام الإيراني.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نحو 90 بالمئة من المرافق الحيوية في صناعة الأسلحة الإيرانية، وشملت الضربات الأخيرة منشآت لإنتاج السفن الحربية والغواصات تابعة لهيئة الصناعات البحرية الإيرانية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 230 طفلًا وإصابة نحو 1800 آخرين منذ بدء العدوان، إضافة إلى مقتل 244 امرأة، وتضرر البنية التحتية الصحية، بما في ذلك 50 قاعدة إسعاف، و41 مركزًا علاجيا، و199 مركزًا صحيًا، وإخلاء 6 مستشفيات، وتضرر 38 سيارة إسعاف.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى دور أذربيجان في تقديم المساعدات الإنسانية، مع توفير الظروف اللازمة لإيصال المساعدات من دول أخرى، بعد مرور شاحنات من روسيا عبر الحدود الأذربيجانية الإيرانية.

وأدى التصعيد العسكري إلى تدمير أكثر من 600 مدرسة، وسقوط ضحايا مدنيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأمريكية، بما في ذلك اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وفق تقارير إعلامية.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، واستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، مع توعد برد وصفته بـ”غير المسبوق”.

وفي هذا السياق، أعلنت باكستان أن إيران وافقت على عبور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، بمعدل سفينتين يوميًا، وهو ما وصفه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بأنه خطوة بنّاءة نحو تعزيز الاستقرار وبناء الثقة في المنطقة.

من جهته، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران، وخاصة تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب الإيراني، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.

وأشار شريف إلى أن المبادرة الباكستانية تسعى لإطلاق محادثات سلام بين الأطراف المعنية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف وقف الأعمال العدائية جماعيًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تحظى بدعم دولي واسع وتستهدف الحد من التصعيد في المنطقة.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن سلسلة غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بينما تستمر طهران في الرد بصواريخ على إسرائيل والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ما يزيد من حدة التصعيد العسكري في المنطقة.