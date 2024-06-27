الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد فرقة قناصة وإصابة 16 جنديا في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضابطا إسرائيليا قتل وأصيب عدد آخر بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق أثناء عمله في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية في وقت مبكر من اليوم الخميس.

ويدعى الضابط القتيل النقيب ألون ساكجيو (22 عامًا) وهو قائد فرقة قناصة في وحدة الاستطلاع حاروف التابعة للواء كفير، من الخضيرة. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ غارة ليلية في جنين بهدف اعتقال أعضاء في شبكة «حماس» في المدينة ومخيم اللاجئين المجاور. ووفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، أصيبت ناقلة جند مدرعة من طراز «نمر» بقنبلة زرعت تحت طريق في جنين خلال العملية، حوالي منتصف ليل الأربعاء والخميس.

وأصيب الجنود الموجودون داخل ناقلة الجنود المدرعة بجروح طفيفة جراء الانفجار. ومع وصول قوات إضافية إلى مكان الحادث للعمل على إخلاء الجنود الجرحى، انفجرت قنبلة أخرى، ما أدى إلى مقتل النقيب ساكجيو وإصابة جنود إضافيين.

وأعلنت «حركة الجهاد الإسلامي» مسؤوليتها عن الهجوم. وإجمالا، أصيب 16 جنديا بجروح جراء القنابل، إصابة أحدهم خطيرة وخمسة أصيبوا بجروح متوسطة والباقون جروحهم طفيفة. وقبل أن تسير ناقلة الجنود المدرعة على طول الطريق الذي وقع فيه الهجوم، كانت جرافة عسكرية من طراز D9 وحفارة قد قامت بتطهير الطريق للكشف عن أي أجهزة متفجرة محتملة.

وغالبا ما تقوم المقاومة في جنين في كثير من الأحيان بزرع العبوات الناسفة تحت الطرق لمهاجمة القوات الإسرائيلية التي تنفذ مداهمات اعتقال، لذا، يقوم الجيش بتدمير الطرق بالجرافات المدرعة قبل دخولها بمركبات خفيفة التسليح.

ومع ذلك، لم يتم اكتشاف العبوة الناسفة الكبيرة بواسطة الجرافة، ويعتقد الجيش أنه تم زرعهما على عمق أكبر من المعتاد في الأرض. وكان الجيش الإسرائيلي يحقق أيضا في كيفية تفعيل القنابل، سواء سلكيًا أو لاسلكيًا. وكان الضابط القتيل والمصابين جميعهم خارج مركبتهم المدرعة عندما انفجرت القنبلة الثانية، بحسب التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي.