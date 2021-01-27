الجيش الإسرائيلي مُخاطباً سكان لبنان وغزة «غادروها ستغمرها هجماتنا»

وجه رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كوخافي تهديداً لسكان لبنان وقطاع غزة قائلا: “غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف، هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي..من يقرر عدم المغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة”.

وجاء تهديد كوخافي خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب،

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي لا يرصد في الوقت الحالي أن أيا من أعدائنا يعتزم أو يفكر في شن حرب أو عملية واسعة النطاق ضد إسرائيل”، مشددا على أن “الجيش الإسرائيلي يمتلك حرية للعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أن “حزب الله اللبناني يتمركز في المناطق الحضرية وفي قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في لبنان، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يكيّف أنماط القتال مع هذا التغيير، بما في ذلك من خلال الوسائل الاستخباراتية”. وفقا لما ذكرت “روسيا اليوم”.