الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته بدأت “عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة “لحزب الله” في منطقة الحدود بجنوب لبنان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية تابعة “لحزب الله” في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل”.

وأوضح البيان أن “الجيش الإسرائيلي “يعمل وفقا لخطة منهجية وضعتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية”.

ولفت البيان إلى أن “سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها “السهام الشمالية” وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “الجيش الإسرائيلي يواصل عمله لتحقيق أهداف الحرب، ويفعل كل ما هو ضروري لإعادة مواطني شمال إسرائيل إلى منازلهم”.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه “لا وجود لأي توغلات إسرائيلية حتى الآن والمقاومة مستمرة في استهداف قوات الاحتلال”.