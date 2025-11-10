الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة في الضفة الغربية والأغوار

بدأ الجيش الإسرائيلي، التحضير لمناورات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن، ومن المقرر انطلاقها صباح اليوم الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن التمرين سيشمل مناطق يهودا والسامرة، إضافة إلى البقعة والوديان، مع تحرك نشط لقوات الأمن والمركبات في المنطقة، مؤكداً أن المدنيين لا داعي للقلق، وأن أي حدث أمني حقيقي سيتم إبلاغ السكان بشأنه على الفور.

ويأتي هذا التحرك بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير عن قراره بخفض عدد قوات الجيش في الضفة الغربية، إثر احتجاج الجناح الأكثر تشدداً في الحكومة الإسرائيلية، ما يعكس الانقسامات الداخلية حول استراتيجية السيطرة والأمن في المناطق الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن المناورات ستشمل سيناريوهات متعددة، أبرزها حماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتصدي لأي هجمات محتملة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة والاستجابة السريعة للطوارئ.

ويعتبر هذا التدريب جزءاً من جهود إسرائيل لتعزيز جاهزيتها العسكرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة ومحيط الحدود مع الأردن، حيث تتزايد المخاوف الأمنية من اندلاع مواجهات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن المناورات ستتيح للجيش اختبار قدراته على التنقل السريع، وإدارة العمليات في تضاريس متنوعة تشمل الأودية والمناطق الجبلية، ما يعكس اهتمام إسرائيل بتطوير تقنيات واستراتيجيات متقدمة للتعامل مع أي تهديد محتمل.