الجيش الإسرائيلي يُحدّث خططه لضرب الحوثيين في اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في الوقت الراهن على رفع جاهزيته لاحتمالية تجدد المواجهات العسكرية في الساحة اليمنية، حيث جرى تحديث وتطوير الخطط العملياتية الموجهة بشكل مباشر ضد جماعة الحوثيين.

وذكرت القناة 14 العبرية أن التحركات العسكرية الحالية تأتي بعد سلسلة من التهديدات المباشرة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي وجه تحذيرات واضحة لقيادة الجماعة مبينًا أن الحساب معهم لم ينته بعد، ومتوعدًا إياهم بدفع أثمان باهظة جراء الهجمات المستمرة التي تستهدف المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن تحديث الخطط العسكرية يهدف إلى مواجهة التهديدات القادمة من الاتجاه الجنوبي، وباتت بانتظار أي قرار سياسي لشن عمليات جديدة، ملمحة إلى أن التوجه الحالي يتضمن احتمالية استهداف واغتيال القيادات البارزة في جماعة الحوثيين فور توفر الفرص العملياتية والظروف الميدانية المناسبة لذلك.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر والممرات الملاحية، حيث تواصل جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نحو أهداف إسرائيلية وسفن تجارية، رابطة توقف هذه العمليات بإنهاء التصعيد الحربي في قطاع غزة وإيران ولبنان.

وفي سياق يمني آخر، شهدت مدينة المكلا العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت شرقي اليمن حادثة اغتيال راح ضحيتها مراسل صحفي إثر تفجير مركبته بعبوة ناسفة.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر أمني أن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة في سيارة الصحفي محمد عيضة، مما أدى إلى انفجارها أثناء قيادته في شارع الستين بمدينة المكلا، ليسفر الانفجار عن إصابته بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعمل الصحفي الراحل محمد عيضة مراسلًا لقناتي العربية والحدث في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ولم تعلن أي جهة تبنيها للعملية حتى اللحظة، كما لم تصدر السلطات المحلية أي بيانات رسمية توضح ملابسات الهجوم.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه الكوادر الإعلامية والصحفية في اليمن، والتي أسفرت خلال سنوات النزاع المستمر عن مقتل واختطاف واعتقال العشرات من العاملين في الحقل الإخباري وفقًا لتوثيقات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.