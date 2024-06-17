الجيش الإسرائيلي يحرق معبر رفح

أحرق الجيش الإسرائيلي، صالة المغادرين وعدد من مرافق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، بعد مرور أكثر من شهر على سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر، حسب ما أعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة.

وأظهرت صورة تداولتها حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صالة المغادرين في المعبر وقد أحرقت بشكل كامل.

وفي مدينة رفح أيضاً، تقدم عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على محور صلاح الدين ( فيلادلفي) على الحدود المصرية الفلسطينية، تجاه وسط المدينة تحت غطاء ناري كثيف، بالتزامن مع توغل آخر في حي الزيتون جنوب غربي مدينة غزة.