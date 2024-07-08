الجيش الإسرائيلي يدعو النازحين لإخلاء عدد من مناطق غزة

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، السكان والنازحين في عدد من مناطق قطاع غزة إلى إخلائها فورا والتوجه إلى المنطقة الإنسانية في دير البلح.

قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور عبر موقع «إكس»: “نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوى والدرج في بلوكات 687, 688, 690, 693, 702, 703, 704, 705, 724, 725, 777, 783, 784, 835، من أجل أمنكم – عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى مآوى دير البلح في المنطقة الإنسانية”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وتوغلت أرتال من الدبابات في وسط المدينة من اتجاهات مختلفة، فيما قال سكان إنها واحدة من أعنف الهجمات منذ 7 أكتوبر.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه يعتقد أن عشرات الفلسطينيين قتلوا في مناطق شرق غزة، لكن فرق الطوارئ لم تتمكن حتى الآن من دخول الأحياء بسبب استمرار الهجمات على تل الهوى وصبرة والدرج والرمال والتفاح.