الجيش الإسرائيلي يدمر منشآت ويبني جداراً اسمنتياً في الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن خلال الأسبوع الجاري من تدمير عدة منشآت في منطقة حولا جنوبي لبنان.

وجاء في بيان للجيش على “تلغرام” أن العملية نفذت أمس الاثنين، وشملت إزالة منشآت كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، في إطار الجهود المستمرة لإحباط أي تهديدات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ الشهر الماضي عملية مماثلة في المنطقة نفسها، حيث تم العثور على أسلحة وعبوات ناسفة قديمة مخزنة داخل المنشآت، وتم تفكيكها بأمان.

وأشار البيان إلى أن وجود هذه المنشآت يمثل انتهاكًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان. ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح “حزب الله” ما أسماها “جبهة إسناد لقطاع غزة”.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوبي لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أنه أبقى على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية، مبررًا ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال.

من جهته، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون تعليمات لقائد الجيش العماد رودولف هيكل للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.

القوات الإسرائيلية تبدأ بناء جدار ضخم داخل الأراضي اللبنانية

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في بناء جدار خرساني ضخم يمتد بكيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، خلف الخط الأزرق عند الحدود، مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجدار يرتفع خلف الخط الأزرق، ويستهدف قرية مارون الراس، ومن المرجح أن يكون جزءًا من خمسة “مواقع استراتيجية” تواصل إسرائيل السيطرة عليها منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

كما أظهرت لقطات متداولة قوات إسرائيلية تقوم ببناء الجدار على طول الحدود، ويمتد إلى ما وراء الخط الأزرق مقابل بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه التوترات على الحدود، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على أهداف وصفها بأنها تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية.

Israel has begun construction of a massive wall in southern Lebanon, towards Aitaroun



The wall, which in some places extends almost 1 km deep into Lebanese territory, is presumably a new border wall, indicating the de facto annexation by Israel of large areas of Lebanon. It is… pic.twitter.com/PymhRrfl1K — Sprinter Press (@SprinterPress) November 11, 2025

اليونيفيل والجيش اللبناني يجرون عملية تفتيش في حرج بلدة مركبا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوة من اليونيفيل، مدعومة من الجيش اللبناني، تجري عملية تفتيش في حرج بلدة مركبا بمنطقة القبع جنوب لبنان.

وتأتي العملية ضمن سلسلة عمليات يقوم بها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في إطار البحث عن أسلحة تابعة لـ”حزب الله”، وذلك ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وكان مسؤولون أمنيون لبنانيون قد كشفوا لوكالة “رويترز” أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات تفتيش في المنازل جنوب لبنان بحثًا عن أسلحة الحزب، لكن القيادة العسكرية في بيروت رفضت هذا الطلب، معتبرة أنه قد يؤدي إلى صراع داخلي ويعطل استراتيجية نزع السلاح الحالية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ليلة أمس عملية عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن تدمير عدد من المباني التابعة لـ”حزب الله”.

حرائق واسعة في أحراج جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

لا تزال الحرائق مشتعلة في أحراج عدة بلدات في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الليلة الماضية.

وأوضحت روسيا اليوم أن النيران مستمرة في بلدات الريحان، عرمتى، بكاسين وعاراي، مما أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من الغطاء الحرج.

وفي سياق متصل، شب حريق كبير في إقليم الخروب بمحافظة الشوف، أتلف مساحات حرجية واسعة.

وأشار الدفاع المدني إلى صعوبة السيطرة على الحرائق بسبب نقص الأدوات اللازمة وسرعة الرياح التي تساعد على انتشار النيران، مناشدًا الأهالي والفرق المتطوعة للمساعدة في جهود الإطفاء.