الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف عناصر الاحتياط ويلغي الإجازات

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء المزيد من عناصر قوات الاحتياط، وذلك على خلفية التصعيد المتواصل حول قطاع غزة.

ويقضي الإجراء الجديد باستدعاء 7 آلاف من عناصر قوات الاحتياط وإلغاء إجازات الجنود والضباط في الوحدات القتالية حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بتبني قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم خططا لشن عملية برية محتملة في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق اليوم، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء 9000 جندي من قوات الاحتياط.

هذا وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، في وقت سابق، بأن الجيش لا يستبعد تنفيذ عملية برية في ظل التوترات القائمة حول قطاع غزة، مرجحا أن “القتال قد يستمر لعدة أيام”.