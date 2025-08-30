الجيش الإسرائيلي يشن عمليات في جنوب سوريا.. توغّل إسرائيلي واسع في ريف القنيطرة وجنوب سوريا

نفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، عملية توغّل واسعة في قرية العشة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، شملت عشرات الآليات العسكرية وعمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، وفق ما أوردته وسائل إعلام عربية، وبعد ساعات قليلة، بدأت القوات بالانسحاب عائدة إلى منطقة الجولان السوري المحتل، بحسب مصادر قناة “العربية”.

وجاء هذا التوغل بعد يوم من تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق محافظتي القنيطرة ودرعا، وتزامن مع توغّل آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه العثور على “وسائل قتالية” في مواقع بجنوب سوريا واعتقال “عدد من المتورطين في نشاطات معادية”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية أسماء المعتقلين أو طبيعة النشاطات المزعومة، بينما ذكرت مصادر إعلامية أن من بين المعتقلين طفل.

وتأتي هذه التحركات ضمن تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك في سياق سعي إسرائيل لإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، تشمل محافظات القنيطرة والسويداء، وفق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى أن المنطقة المستهدفة تبدأ من مرتفعات الجولان المحتلة وحتى مرتفعات جنوب دمشق.

كما أكد نتنياهو أنه يجري اتصالات ومناقشات حول إمكانية نزع السلاح من جنوبي سوريا، في وقت أعرب فيه مكتب رئيس الوزراء عن رفضه أي أنباء بشأن تسليم سوريا منطقتين مقابل وقف المطالبة بالجولان، واصفاً تلك الأنباء بـ”الأكاذيب”.

وكشف إعلام إسرائيلي في وقت سابق عن تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وبدعم من دول الخليج، لكن دون صدور أي تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تهديدات بالإخلاء القسري في حي السومرية بدمشق

أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تتصاعد التقارير عن تهديدات بالإخلاء القسري وانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، داعية إلى ضبط النفس ومعالجة قضايا الإسكان والممتلكات بعناية وفق المعايير الدولية لحماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يتابع عن كثب هذه التطورات، مؤكداً ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والعدالة الانتقالية بعناية مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وبما يتماشى مع سيادة القانون والمعايير الدولية.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة الإخلاء اتخذت طابعًا طائفيًا، مع تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة، شملت اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، بالإضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة وإجبار بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم.

كما وثقت تقارير محلية تمييز بعض المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لعمليات تهجير قسري.

وفي المقابل، برر بعض المسؤولين السوريين هذه الإجراءات بالقول إن الأراضي المعنية ملك للدولة وتمت استعادتها بحكم قضائي، مؤكدين أن استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، فيما يرى السكان أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، وأن محاولاتهم للتواصل مع الجهات الرسمية لم تلقَ استجابة فعالة.