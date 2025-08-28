الجيش الإسرائيلي يشن غارات بريف دمشق.. ونتنياهو يردّ على تقارير تسليم مزارع شبعا إلى سوريا

شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السورية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الجيش السوري أن الطيران الإسرائيلي استهدف ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء دمشق ودرعا والقنيطرة.

وجاءت هذه الهجمات بعد تأكيد وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جبل الشيخ وسيبقى في المنطقة الأعلى منه.

وكانت قناة “الإخبارية السورية” قد أعلنت أمس مقتل 6 من عناصر الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة.

في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن وجود محادثات بين إسرائيل وسوريا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي، وسط توتر مستمر في محافظة القنيطرة السورية.

‌‏مكتب نتنياهو يرد على تقارير استعدادا إسرائيل لتسليم مزارع شبعا إلى سوريا

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن استعداد إسرائيل لتسليم مزارع شبعا وجبل روس إلى سوريا مقابل وقف المطالبة بسيادة مرتفعات الجولان المحتلة.

وجاء في بيان المكتب أن هذه الأنباء “أكاذيب” ولا تمثل أي موقف رسمي لإسرائيل، وذلك ردًا على تقارير هيئة البث الإسرائيلية “كان” التي زعمت أن إسرائيل درست جدياً إمكانية نقل السيادة على مزارع شبعا إلى دمشق في إطار اتفاق أمني محتمل بين البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن مفاوضات أمنية وشيكة برعاية أمريكية وبمساهمة دول الخليج، تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، تشمل بنودًا تمنع إعادة تسليح الجيش السوري بأسلحة استراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء ممر إنساني لجبل الدروز في السويداء، مع ضمان التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية السورية صحة الأخبار حول توقيع اتفاق أمني وشيك مع إسرائيل، مؤكدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن هذه المسائل.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من مخاطر استراتيجية محتملة قد تواجه هذا الاتفاق في حال تنفيذه، مع تأكيدات من الجانب السوري على أن أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خطوط الهدنة لعام 1974.