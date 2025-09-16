الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على ميناء الحديدة في اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على “بنى تحتية عسكرية” تابعة لجماعة الحوثي (أنصار الله) في ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن، في تطور لافت على صعيد التصعيد المتبادل بين الطرفين.

وجاء في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تستخدمها جماعة الحوثي لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من إيران، تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وحلفائها في المنطقة.

وأضاف البيان أن “جيش الدفاع الإسرائيلي شن الهجوم رداً على سلسلة من الهجمات المتكررة التي شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض–أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكداً أن ميناء الحديدة بات يُستخدم من قبل الحوثيين كـ”مركز لوجستي لعمليات إرهابية بحرية”.

وذكرت مصادر محلية في اليمن أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة أرصفة رئيسية في الميناء الحيوي، وشُنت عبر 12 غارة جوية مكثفة، فيما تحدثت تقارير عن أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية للميناء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الهدف من الضربات هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي “إنذاراً عاجلاً” للمدنيين والسفن المتواجدة في الميناء يدعوهم فيه لإخلاء المنطقة فوراً، محذراً من أن “كل من يبقى يعرض حياته للخطر”.

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية، متحدثة عن “إرباك واسع” في التشكيلات الهجومية وإجبار بعض الطائرات على الانسحاب من الأجواء قبل تنفيذ مهامها.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن الاعتداء الإسرائيلي لن يمر دون رد، في وقت تتواصل فيه العمليات الحوثية ضد أهداف إسرائيلية دعماً للفلسطينيين في غزة، بحسب تعبيره.

يُذكر أن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، ضمن ما تصفه بـ”حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني”، وهو ما ردت عليه إسرائيل بعدة غارات جوية طالت مواقع حوثية في صنعاء، وصعدة، والحديدة.