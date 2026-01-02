لبنان.. قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مواقع بمناطق الجنوب

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على مرتفعات اللويزة جنوب لبنان، وفق ما أفادت مصادر ميدانية في المنطقة.

وأظهرت مشاهد مصورة تنفيذ الغارات على عدة مناطق جنوبية، شملت مرتفعات اللويزة وميس الجبل وتبنا والريحان، وسط متابعة مستمرة للتطورات الميدانية في هذه المناطق.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل حول حجم الخسائر أو الاستهدافات الدقيقة، فيما تواصل الفرق المحلية الرصد والتقييم لمواقع القصف.

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة تصعيد متكررة بين إسرائيل وفصائل في جنوب لبنان، حيث تشهد الحدود الجنوبية توترات متواصلة منذ سنوات.

ويرتبط هذا التوتر بمحاولات إسرائيل منع أي نشاط عسكري لفصائل لبنانية مسلحة على الحدود، في حين تعتبر تلك الفصائل هذه المناطق جزءًا من دفاعاتها الاستراتيجية، ما يؤدي إلى مواجهات متقطعة بين الحين والآخر.

وتكتسب مرتفعات اللويزة أهمية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي الذي يسمح بمراقبة الحركة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إلى جانب استخدامها لأغراض عسكرية ولوجستية من قبل الفصائل المسلحة.