الجيش الإسرائيلي يصدر بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بيانا إلى سكان جنوب لبنان، بخصوص عودتهم إلى قراهم ومنازلهم.

‏وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: “من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر”.

وأضاف: “نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال إلى الجنوب من نهر الليطاني”.

وتابع البيان قائلا: “من يتواجد شمال نهر الليطاني- ممنوع عليه الانتقال جنوبا، ومن يتواجد جنوب نهر الليطاني- يجب عليه أن يبقى في مكانه”.

‏وختم البيان: “نذكركم بأن جيش الدفاع لا يزال منتشرا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم”.

وكان أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم “أن بنود اتفاق وقف إطلاق النار الـ13 المبرم مع إسرائيل لا تنص على حرية التحرك الاسرائيلي في لبنان”.

وقال موريس في تصريحات صحفية إن “الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس”.

وشدد على أن “الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات”.

وردا على سؤال ان كان الجيش سيصطدم مع” حزب الله ” أوضح الوزير سليم “لا نتكلم عن صدام إنما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد وأن يحفظ الجنوب ويصل إلى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها، وسنسعى كل يوم ليكون أقوى وأقدر على حفظ وصون وسلامة وأمن لبنان وشعبه”.