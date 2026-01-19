الجيش الإسرائيلي يطلق عملية أمنية واسعة في الضفة الغربية.. ترامب يحذّر!

بدأ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك”، مساء الأحد، عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بمشاركة قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود وتحت قيادة لواء يهودا.

وأوضح البيان المشترك أن العملية تركزت في حي جبل جوهر، وتهدف إلى تفكيك ما وصفته إسرائيل بـ”البنية التحتية للإرهاب”، ومصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية ستستمر عدة أيام، ومن المتوقع سماع دوي انفجارات وتحركات مكثفة لقواته داخل المدينة، مؤكدًا استمرار تنفيذ العمليات الاستباقية لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وذكرت القوات الإسرائيلية أن عملياتها خلال عام 2025 في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 230 فلسطينيًا واعتقال نحو 7400 آخرين.

في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه، خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلقهم من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مطالبين بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع، معتبرين أن أي تصعيد عنيف قد يعرقل جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.

وفي سياق متصل، حذرت محافظة القدس من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بتراخيصها، وهو ما يعكس سياسة تهدف إلى إقامة واقع استيطاني دائم يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني.

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي اعترافها رسميًا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ضمن جهود وصفها وزير المالية تسلئيل سموتريتش بأنها تهدف إلى “سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية”، فيما يؤكد القانون الدولي عدم شرعية معظم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.