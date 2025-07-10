الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن… والإنذارات تدوّي في تل أبيب والقدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية منها تل أبيب والقدس.

وفي بيان لاحق، أكد الجيش نجاح عملية الاعتراض، فيما نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر عبور الصاروخ في الأجواء الإسرائيلية.

يأتي ذلك عقب إعلان جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) استهداف وإغراق سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، مع استمرار دعمهم لغزة.

يذكر أن إسرائيل شنت يوم الاثنين الماضي سلسلة غارات جوية على مواقع في اليمن في عملية أطلق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي “الراية السوداء”، استهدفت الحوثيين.

الأمم المتحدة: خطر المجاعة يتفاقم في اليمن و17 مليون شخص يعانون من الجوع

حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، من تصاعد حاد في أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع، بينهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء تغذية حاد يهدد حياتهم.

وخلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، أوضح فليتشر أن أزمة الغذاء في أفقر دولة في العالم العربي تزداد حدة منذ أواخر 2023، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، وتصاعد الصراع، وتراجع تمويل المساعدات الدولية.

وأضاف أن عدد الجوعى قد يرتفع إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل، في حين قد يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد إلى 1.2 مليون طفل مع مطلع العام القادم، ما يهدد الكثير منهم بأضرار دائمة في النمو الجسدي والذهني.

بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن أكثر من 17 ألف شخص في اليمن يعيشون في أسوأ مراحل انعدام الأمن الغذائي، وهي مرحلة الطوارئ أو الكارثة.

وأشار فليتشر إلى أن “الأمم المتحدة لم تشهد مثل هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية في مطلع عام 2022″، محذراً من أن تقليص أو توقف المساعدات الإنسانية قد يفاقم الوضع بشكل كارثي.

ورغم خطورة الوضع، تعاني خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 من عجز تمويلي حاد، إذ لم تتلق سوى 222 مليون دولار حتى منتصف مايو، من أصل 2.5 مليار دولار مطلوبة، أي ما يعادل 9% فقط من التمويل اللازم.

الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير التمويل اللازم وتفادي كارثة إنسانية جديدة في اليمن، حيث يهدد الجوع ملايين الأرواح، خاصة في ظل ضعف البنية الصحية والاقتصادية واستمرار النزاع السياسي والعسكري.