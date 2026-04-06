الجيش الإسرائيلي يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات «حزب الله»

أقرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بوجود فجوة كبيرة بين التقديرات الاستخباراتية والواقع الميداني في الحرب ضد “حزب الله”، بعد مرور 38 يومًا على بدء العمليات العسكرية جنوب لبنان.

وقالت صحيفة “معاريف” إن التنظيم اللبناني لا يزال قادرًا على إطلاق نحو 250 صاروخًا يوميًا شمال نهر الليطاني، مستهدفًا القوات الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية، في حين كشف قائد المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، عن نقص في الاستخبارات والطائرات وتنظيم الوحدات، إضافة إلى تحديات في قيادة الجبهة الداخلية ووحدة التوعية.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الخطة الأصلية للجيش كانت تشمل شن هجوم واسع على لبنان خلال الشتاء، يليه هجوم على إيران في الصيف، لكن الاحتجاجات في طهران دفعت إلى تعديل المسار وتأجيل الهجوم على لبنان والتركيز على إيران.

ورغم نشر أربع فرق قتالية إضافية إلى جانب فرقة احتياطية، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق اختراقات تؤدي إلى انهيار “حزب الله”، مع استمرار إطلاق الصواريخ وعدم وجود ضغط ملحوظ على الحكومة اللبنانية في بيروت.

وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لا ينفذ كامل قدراته فوق لبنان، نظرًا لانشغال العمليات في إيران، واكتفى بتقديم الدعم للقوات البرية وعمليات استهداف استخباراتية في عمق لبنان، بما في ذلك بيروت والبقاع.

وأكدت المصادر العسكرية أن الجيش قرر عدم إخلاء سكان خط المواجهة في الشمال، لتجنب النزوح الجماعي، في الوقت الذي يواصل فيه “حزب الله” استخدام المدنيين كرهائن لمنع التصعيد.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر عسكري لإحدى الصحف الإسرائيلية أن الجيش وصل إلى الخط الأمامي المخطط جنوب نهر الليطاني، مع عدم وجود نية للتقدم شمالًا في المرحلة الحالية، بهدف حماية المستوطنات ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، دون الانجرار إلى مواجهة أوسع في لبنان.

وحذر الجيش من ارتباط ساحتي القتال في إيران ولبنان، معتبرًا أن استمرار العمليات الأمريكية ضد إيران قد يعقد إنهاء المعركة في لبنان ويزيد الاعتماد على قوات الاحتياط، التي تم تمديد مدة خدمتهم من ستة إلى تسعة أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن اغتيال مسؤول المدفعية في فرقة “الإمام حسين”، كمال ملحم، خلال غارة جوية استهدفت مقر إدارة النيران، مشيرًا إلى أن ملحم كان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية وشراء الأسلحة، ويشغل منصب رئيس مكتب قائد الفرقة التابعة لفيلق القدس.

وفي العمليات الميدانية، تمكنت قوات الجيش من تدمير أكثر من 300 بنية تحتية لـ”حزب الله” جنوب لبنان، شملت مخازن أسلحة ومواقع رصد، والعثور على فتحات أنفاق تحت الأرض ومئات قطع الأسلحة، وفق بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك، قتل 14 شخصًا على الأقل وجرح العشرات نتيجة القصف الإسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت بلديات كفررمان، جبشيت، صفد البطيخ، ميفدون والنبطية الفوقا.

بينما يواصل “حزب الله” شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، مستهدفة مواقع مثل نهاريا، كريات شمونة، ليمان، شلومي والمطلة، إضافة إلى دبابة ميركافا في بلدة رشاف.

وأكد “حزب الله” أن الهجمات تأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، مستهدفًا تجمعات الجنود والآليات الإسرائيلية على الحدود، في خطوة تعكس استمرار قدرة التنظيم على رد الفعل رغم الضغوط العسكرية الإسرائيلية.