الجيش الإسرائيلي يعترف بقتال عنيف جنوب لبنان و«حزب الله» يقصف مواقع انتشاره

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوجود قتال عنيف يدور حاليًا جنوبي لبنان مع حزب الله، كما أصدر بيانا عاجلا طالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك بالمركبات لجنوب نهر الليطاني، وسط رد حزب الله اللبناني باستهداف مواقع وقواعد وانتشاره وقصف المستوطنات شمالا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة و”تحقيق إصابات مؤكدة”.

وقال الحزب في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة”.‏

وأصدر حزب الله سلسلة بيانات حزل تنفيذ مقاتليه عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات شمال إسرائيل بتاريخ الإثنين 30-09-2024. وشملت تلك الهجمات:

“استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية و”تحقيق إصابات مباشرة”. كما “استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2‏، “كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ووفقا لبيانات الحزب فقد تم “استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

و”استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

و”استهداف مستعمرة كابري بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين،ومستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور”.

وتابع الحرب في أحد بياناته، “استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخي، و”تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة”،و”استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية”.

بالإضافة لـ”استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، و”استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة”.‏