الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة نتيجة انفجار وقع في موقع عسكري تابع له في جنوب سوريا.

وفي بيان رسمي، أفاد الجيش بأن الضابط أُصيب بجروح بالغة وتم إخلاؤه فوراً لتلقي العلاج في المستشفى، كما تم إبلاغ عائلته بالأمر.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات توغّل بري في مناطق أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث سيطرت على المنطقة العازلة وقامت بمداهمات في المناطق الحدودية، مما يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

من جانبه، استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى اتفاقات إبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن مناقشات التطبيع تبقى “صعبة” في ظل الضربات الإسرائيلية التي وصفها بأنها “صعقت سوريا”.

وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية إن سوريا “لا تشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن سياسات التعاون والسلام الجديدة قوبلت بالتهديدات والضربات”.