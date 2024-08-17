الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في غزة ومفاوضات الدوحة بلا نتائج!

بالتزامن مع انتهاء مفاوضات الدوحة دون الخروج بإعلان لوقف إطلاق النار، زعمت هيئة البث الإسرائيلية، أنها نقلت عن مسؤولين أمنيين، “بأن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهت “بشكل عام”، والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل”.

وقالت الهيئة: “يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة”، مضيفة “أن الجيش الإسرائيلي أخبر صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة “حماس” قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا”.

وكانت قناة الجزيرة القطرية، نقلت عن “مصدر قيادي” في حماس، قوله “إن الوسطاء أبلغوا الحركة بنتائج مباحثات الدوحة لوقف النار في غزة”.

وأضاف المصدر أن “حركة حماس”، تأكدت مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا ويواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق”.

وتابع المصدر، أن “المقترح الأمريكي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها، ونؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وقرار مجلس الأمن”.

وأكد أن “أي اتفاق يجب أن يشمل “وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة وتوفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى”.

وانتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف النار في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وانتهت باصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023، إلى أكثر من 40005 قتيلا و92401 جريح.