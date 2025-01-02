الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع «حالات الانتحار» بين جنوده

أعلن الجيش الإسرائيلي، “أن حالات الانتحار في صفوفه ارتفعت خلال الحرب على قطاع غزة، حيث سجل انتحار 28 جنديا بينهم 16 من الاحتياط في أعلى حصيلة منذ عقود.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، “انتحر 38 جنديا بين عامي 2023 و2024. وفي عام 2022 تم تسجيل 14 حالة انتحار، وفي عام 2021 سجلت 11 حالة”.

وقال الجيش الإسرائيلي “إن 558 جنديا قتلوا في عام 2023، بما في ذلك 512 خلال “النشاط العملياتي”.

وفي عام 2023، “توفي 16 جنديا في حوادث مختلفة، اثنان أثناء التدريب، و4 في حوادث سيارات مدنية، و5 في حوادث سيارات عسكرية، وواحد نتيجة لإطلاق سلاح عرضي، و4 في حوادث أخرى، وتوفي 10 بسبب المرض”.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية “إن 17 جنديا يُعتقد أنهم انتحروا خلال نفس العام، من بينهم 7 مجندين، و4 جنود محترفين، و7 جنود احتياطيين. وكانت 7 حالات انتحار مشتبه بها في عام 2023 بعد هجوم السابع من أكتوبر”.

وبحسب البيانات، “خلال عام 2024، انخفض إجمالي عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي مقارنة بعام 2023، لكن عدد حالات الانتحار ارتفع، حيث تم تسجيل إجمالي 363 حالة وفاة في صفوف الجيش، بما في ذلك 295 في الأنشطة العملياتية وسط الحرب و11 في هجمات أخرى”.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الذي نقلته “تايمز اوف اسرائيل”، “توفي 23 جنديا في حوادث خلال عام 2024، 20 في حوادث سيارات و3 في حوادث أخرى، وتوفي 13 بسبب المرض، ولقي 21 جنديا على الأقل حتفهم بسبب ما يشتبه بأنه انتحار، بما في ذلك 7 مجندين، وجنديين محترفين، و12 جندي احتياطي”.