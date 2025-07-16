الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادة الأركان بدمشق.. كاتس: نواصل مهاجمة قوات النظام السوري

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، غارات جوية استهدفت مدخل هيئة الأركان العامة في العاصمة دمشق، في إطار تصعيد عسكري مستمر ضد قوات النظام السوري في محافظة السويداء ومناطق جنوب البلاد.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، خصوصاً العمليات التي تستهدف المواطنين الدروز في السويداء، مهدداً بمواصلة الهجمات حتى انسحاب القوات السورية من المحافظة.

وكشفت مصادر رسمية سورية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في دمشق مصحوبة بتحليق لطائرات مسيرة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين جراء الغارات على دمشق والسويداء، كما تعرض مطار الثعلة العسكري في السويداء ومحيطه لغارات متزامنة أودت بحياة وجرح عدد من عناصر الجيش السوري، بالتوازي مع قصف مواقع ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد للفصائل الموالية.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بمواصلة مهاجمة القوات السورية في محافظة السويداء حتى انسحابها الكامل وترك المواطنين الدروز في شأنهم، ملوّحاً بالتصعيد العسكري في حال عدم الاستجابة.

وأكد كاتس في تصريحاته على أن إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررتها، داعياً النظام السوري إلى إخلاء السويداء من قواته فوراً.

وفي سياق متصل، تجددت الاشتباكات داخل مدينة السويداء، حيث قصفت قوات النظام مناطق مدنية في مركز المدينة، وسط تقارير عن انسحاب الآليات الثقيلة لقوات الحكومة وسيطرة فصائل محلية على مناطق واسعة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد هدد بمواصلة الهجمات الإسرائيلية على قوات النظام حتى انسحابها من السويداء، مؤكداً على دعم إسرائيل للمواطنين الدروز ورفضها لأي اعتداء عليهم، مشدداً على استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد الرد في حال عدم استجابة النظام.