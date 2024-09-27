الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر القيادة المركزي لـ «حزب الله»

جدد الطيران الإسرائيلي استهدف مباني سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، وسط حديث إسرائيلي أنه قصف مقر القيادة المركزي لـ”حزب الله”.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت لأن المنطقة التي استهدفها بعدد كبير من القنابل مكتظة بالمباني والسكان، ودمر الطيران الإسرائيلي بشكل كامل 10 مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن “الطيران الإسرائيلي دمر بشكل كامل عدداً من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام قنابل شديدة الانفجار وخارقة للتحصينات”.

وفي حصيلة أولية، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، “مقتل شخص وإصابة نحو 50 آخرين في القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، “بأن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه “استهداف مقر القيادة المركزي لـ”حزب الله” الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن “فشل أهداف القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية، أن “أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتله غير صحيح”.

وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن “الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة”.

أكد موقع واللاه العبري أن “بلدية تل أبيب أمرت بفتح الملاجئ بعد الهجوم محاولة استهداف الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله” في بيروت”.