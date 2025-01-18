الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، السبت، أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار، قبل يوم واحد فقط من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “إنه اعترض الصاروخ، وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (MDA) الإسرائيلية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن”.

وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة الذي وافقت عليه إسرائيل وحماس من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

#عاجل اعترض سلاح الجو قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن. تم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة pic.twitter.com/D6jVO4yPE0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 18, 2025