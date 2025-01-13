الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له اعترض طائرة دون طيار جرى إطلاقها من اليمن إلى جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن الجيش القول “إن صافرات الإنذار لم يجرِ إطلاقها، وفقاً للبروتوكول”.

على صعيد متصل، كانت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» قد نقلت، أمس الأول السبت، عن الجيش الإسرائيلي القول إنه شنَّ هجمات جوية جديدة ضد ما سمّاها «أهدافاً للمتمردين الحوثيين في اليمن».

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، “إن مقاتلات ضربت الساحل الغربي لليمن وداخل أراضيها، وشملت الأهداف مواقع البنية التحتية العسكرية في محطة الهزاز للطاقة، وكذلك بنية تحتية عسكرية في ميناءَي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي”. وقال مسؤول إسرائيلي “إن 20 طائرة شاركت في العملية، حيث أطلقت 50 قذيفة”.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن عاملاً واحداً قُتل، وأُصيب ستة أشخاص آخرين في ميناء رأس عيسى.

وشُوهدت سحب من الدخان الأسود فوق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. وقال الحوثيون إن الهجمات وقعت أثناء تنظيم مسيرة في صنعاء مؤيدة للفلسطينيين في غزة.

وصعّد الحوثيون وتيرة هجماتهم ضدّ إسرائيل، منذ بدء الحرب بقطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، على أثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ بدء الحرب، أطلق الحوثيون نحو 40 صاروخاً «أرض – أرض» تجاه إسرائيل، جرى اعتراض معظمها، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

كما أطلق الحوثيون «نحو 320 طائرة مُسيّرة باتجاه إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 منها»، وفق المصدر نفسه.