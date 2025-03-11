الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول في لبنان.. وغارات تخلّف ضحايا بالجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي، “اغتيال مسؤول الدفاع الجوي في وحدة “بدر” التابعة لـ”حزب الله” جنوبي لبنان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “إن طائرات سلاح الجو هاجمت في وقت سابق من الثلاثاء منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية”.

وأضاف أن سلاح الجو تمكن من “القضاء على حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة “بدر” الإقليمية التابعة لمنظمة “حزب الله”.

‏وذكر أن “عز الدين”، “كان يعتبر مركز معرفة رئيسي لدى منظومة الدفاع الجوي لـ”حزب الله”، حيث قاد محاولات إعادة بناء المنظومة بعد أن تضررت بشكل ملموس أثناء القتال جراء الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي، كما واصل على مدار الأشهر الأخيرة الترويج لمحاولات المنظومة التزود بوسائل قتالية حديثة، والتي تشكل تهديدا مباشرا للقطع الجوية الإسرائيلية”.

مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية، سيارة في جنوب لبنان مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، “إن شخصا قتل جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة على طريق النهر الواقعة بين بلدتي دير الزهراني وحومين الفوقا جنوب لبنان”.

إسرائيل تطلق سراح 5 محتجزين لبنانيين عبر الصليب الأحمر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “إطلاق سراح 5 من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل”.

وأوضح المكتب أنه “جرى الاتفاق على إنشاء مجموعات عمل لبحث النقاط الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل والخط الأزرق إضافة إلى قضية المعتقلين اللبنانيين”، كما أوضح أنه: “تم عقد لقاء رباعي في الناقورة جنوبي لبنان اليوم بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان”.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول أمريكي قوله: “إن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات حول حدودهما البرية”.